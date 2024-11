Dopo Ibrahima Konaté, è toccato a Didier Deschamps, ct della Nazionale francese, rispondere alle domande dei cronisti presenti a San Siro per la conferenza stampa della vigilia del match contro l'Italia. L'ex Juventus torna tra le altre cose sulla sterilità offensiva mostrata nell'ultima partita contro Israele: "È molto frustrante non segnare in una partita del genere. Avevamo trovato una buona efficienza prima di questa partita, segnando nove gol in quattro partite. Avere così tante occasioni e non segnare, questo è frustrante. Ripeto: abbiamo avuto abbastanza occasioni per farlo. Il portiere israeliano è stato molto bravo, sicuramente ci è mancata la precisione. Purtroppo non abbiamo trovato il primo gol".

Deschamps, poi, rivendica i risultati ottenuti in questo 2024 dall'Equipe de France: "Siamo secondi nel ranking FIFA, siamo stati semifinalisti agli Europei, siamo in una Nations League dove ho deciso di mettere giocatori più giovani con meno esperienza. Magari non avranno influenza solo i giocatori con più esperienza, ma noi siamo qui nonostante tutto. Italia e Francia sono qualificate, sono loro che hanno il posto migliore, sappiamo cosa dobbiamo fare. Farò dei cambiamenti per la partita di domani perché ho bisogno di vedere i giocatori guadagnare tempo". Chiosa sul calcio italiano: "La Serie A fa ancora parte dei quattro maggiori campionati. Forse un tempo era la prima opzione. Oggi l'Inghilterra prende tanto con risorse superiori ad altri campionati. Il calcio italiano è sempre stato però attraente. Mi rende sempre molto felice tornare in Italia perché ho trascorso tanti anni da giocatore e uno da allenatore. Quando ero giocatore questa era una partita speciale. All'epoca molto spesso vinceva l'Italia. Nel calcio francese ci dicevano che non vincevamo mai nulla".