Sarà un derby senza effetti speciali da parte dei tifosi, né in Curva Nord né in Curva Sud. La Digos, infatti, ha vietato l'esposizione delle rispettive coreografie. La conferma arriva da Tuttosport: la notizia era comunque già trapelata per quel che riguarda i sostenitori nerazzurri, adesso anche la curva rossonera è colpita dallo stesso divieto. Le due tifoserie, quindi, si limiteranno all'incitamento classico prima e durante la gara.