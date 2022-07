In mezzo alle inevitabili critiche per la scelta di Arturo Vidal di lasciare il calcio europeo per raggiungere il Flamengo, fuori dal coro si leva la voce di Denilson, convinto, al contrario, che l'ex interista possa essere ancora determinante come gli è successo quasi sempre in carriera. "E' un giocatore che mette tutto in campo, un personaggio amato dalla gente - le parole dell'ex fantasista a Bolavip -. In Brasile provano tanto affetto nei suoi confronti, lui non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare nel Flamengo: ha coronato un sogno, gli auguro buona fortuna. Lo osserverò da vicino, analizzerò se giocherà bene o male, ma vista l'esperienza che ha nel mondo del calcio farà bene al Flamengo".