Ai microfoni di 1 Station Radio, Delio Rossi, allenatore, ex allenatore fra le tante di Lazio, Palermo, Ascoli e Salernitana, ha parlato così del derby di ieri sera: "Paulo Fonseca ancora a rischio? Non so se i loro piani cambieranno. Ieri è stata una partita non facile per il Milan, visto che, nelle ultime partite, non hanno giocato bene. Di contro, ritengo che l’Inter abbia più demeriti, a discapito dei meriti del Milan. I rossoneri sono una buona squadra ma ci sono dei difetti: buoni giocatori, ma non c’è stabilità, vivranno di alti e bassi. Non mi danno la sicurezza di fare un filotto di risultati”.

L’Inter resterà la squadra da battere?

"Sì, ma non ci sarà nessuna squadra che andrà in fuga. Secondo me, ci sono quattro squadre a competere per lo scudetto: Napoli, Juventus, Inter, e anche l’Atalanta".