Il Ministero dell'economia e delle finanze dice no all'emendamento del decreto salva calcio spinto dal senatore Claudio Lotito e che ha come obiettivo quello di anestetizzare la drammatica esposizione del calcio verso il fisco, modificando la norma con cui i versamenti “possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni economiche, penali e sportive e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con il versamento delle prime tre rate entro il 22 dicembre 2022”. Aggiungendo, inoltre, il comma 1-bis per cui “nelle more della conversione in legge del presente decreto non si applicano le sanzioni economiche, penali e sportive”.