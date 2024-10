Stefan De Vrij ai microfoni di Prime analizza le difficoltà incontrate contro lo Young Boys: "Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, abbiamo sofferto l'avversario. Dobbiamo guardarci allo specchio e analizzarla ma non era un campo facile. Non è facile per nessuno qui ma siamo stati bravi a crederci e portare a casa una vittoria molto importante. Primo tempo male nelle pressioni, nel tenere palla, nei duelli. Nel secondo tempo un po' meglio, abbiamo creato ma anche loro sono stati pericolosi in contropiede. Bravi a portarla a casa. Una vittoria importantissima per noi e per il nostro percorso in Champions".