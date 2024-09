Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato così a DAZN: "Le partite si preparano una alla volta, ci siamo preparati bene questa settimana, non era semplice. Potevamo mettere più pressione su Izzo, sapevamo che cercavano quella situazione. Mota è saltato molto bene, il cross era perfetto e l'ha indirizzato molto bene. Haaland? Si ferma di squadra, limitarlo. Il City non è solo lui. Sta bene, finora ha segnato tantissimo, proveremo a difendere da squadra. Nessun allarme, dobbiamo andare avanti imparando dagli errori di oggi. A volte siamo stati un po' lenti, loro si sono difesi bene, tutti dietro, non era facile trovare spazi. Potevamo essere più veloci e lucidi nell'ultimo passaggio. Se la sblocchi diventa tutto più facile, non abbiamo trovato il gol e siamo diventati più lenti nella ripresa", ha concluso.