La battaglia contro la pirateria diventa elemento fondamentale in Italia e non solo. L'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha commentato le dichiarazioni dell’ad orobico Percassi, intervenuto sul tema: “Bene ha fatto il Vice Presidente di Lega Percassi a richiamare l'attenzione su questa piaga che affligge il nostro sistema da tanti anni", ha detto a Tmw.

Proseguendo: "Mi aspetto che tutto il mondo del calcio scenda in campo per combattere questa battaglia dai nostri Club ai tifosi perbene, perché è vitale che si capisca il danno che ogni anno la pirateria arreca e in questo le dichiarazioni di dirigenti riconosciuti e importanti, come Luca Percassi, ci danno una grande mano".