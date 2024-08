Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è uno degli ospiti raggiunti da Sky Sport a margine dei sorteggi della Champions League andati in scena a Montecarlo. L'amministratore delegato della Lega Serie A prova ad inquadrare la stagione europa delle squadre italiane, senza nascondere il problema dei calendari affollati: "L’Italia è tornata protagonista, abbiamo cinque squadre al via in questa che è una competizione nuova e difficile. È anche difficile fare delle previsioni, ma le nostre squadre devono avere come obiettivo quello di superare la prima fase. Ovviamente è una competizione che dura tutto l’anno, quindi affolla il calendario. Questa cosa ci preoccupa come addetti ai lavori".