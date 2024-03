L'ex calciatore David Sesa, un passato in Serie A, parla a News.Superscommesse.it dell'eliminazione dell'Inter in Champions League. "E' una competizione imprevedibile, nessun club può conoscere il proprio destino in anticipo e dagli ottavi di finale ci sono tutte le squadre più forti. Sono sempre i piccoli dettagli a fare grandi differenze. L'Inter se l'è giocata alla pari contro un Atletico Madrid sempre difficilissimo da affrontare. Chi segue il calcio spagnolo sa che è una squadra mai da sottovalutare. E' rognosa e riesce a far giocare male qualsiasi avversario, perché difende sempre molto compatta e rilancia velocemente l'offensiva con calciatori di fantasia".