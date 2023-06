"Sì, si respira assolutamente l'aria di finale. Sappiamo l'importanza della gara di domani, siamo orgogliosi di essere qua. Daremo il massimo in campo". Intervistato da Sportmediaset, Matteo Darmian spiega di essere già entrato in clima partita, a più di 24 ore dall'ultimo atto della Champions League che vedrà l'Inter sfidare il City.

Quando avete capito di potere arrivare in finale?

"Noi, nonostante un girone complicato, ci abbiamo creduto dall'inizio. Conoscevamo le nostre qualità, lo abbiamo dimostrato durante il percorso".

Sarà determinante l'approccio?

"Assolutamente sì, giochiamo contro una squadra fortissima, dovremo scendere in campo con la giusta attenzione sin dal 1'. Serve una grande partita per mettere in difficoltà il City con le nostre armi".