"L’Inter è stato, nel 2017, il primo Club in Italia a fondare una media house, proseguendo questo percorso con la crescita esponenziale dei canali digitali del Club, attività che ci ha permesso di entrare in connessione con milioni di tifosi in tutto il mondo. Ci guidava e ci guida l’obiettivo di creare engagement con i nostri tifosi e fargli vivere un’esperienza totalizzante e immersiva prima, durante e dopo il match. Perché se i nostri competitor sul campo rimangono le squadre di calcio, fuori dal campo si chiamano Amazon e Netflix ed è con quelle emozioni e quegli standard di user experience che dobbiamo avere l’ambizione di confrontarci". Lo dice Luca Danovaro, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, che durante l'intervista a Engage spiega il lancio del nuovo Digital Ecosystem: "La piattaforma che abbiamo costruito, investendo molto anche su un nuovo posizionamento del brand e con campagne di grande impatto emotivo e mediatico, ci permette di parlare con una audience internazionale e diversificata, dal punto di vista di generazioni e culture diverse".