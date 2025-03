Daniele Fortunato, ex centrocampista dell’Atalanta (cinque stagioni in tutto, due promozioni dalla B alla A, semifinalista di Coppa delle Coppe) e della Juventus, parla alla Gazzetta dello Sport nella settimana che conduce proprio alla sfida tra le due squadre, attualmente in corsa per il tricolore benché più attardate rispetto a Inter e Napoli.

Come giudica l’andamento dell’Atalanta finora?

"Direi straordinario. E anche se in casa fa fatica, resta una squadra molto competitiva".

Quindi crede allo Scudetto?

"Se dopo 27 giornate sei a 3 punti dalla capolista, perché non provarci? L’Inter ha un calendario molto intenso tra campionato, Champions e Coppa Italia. E il Napoli non è così superiore rispetto alla squadra di Gasperini".

L’Atalanta è atteso da un ciclo di sei partite di altissimo livello: dopo la Juventus, l’Inter. E’ un bene o un male?

"Un bene, certe gare si preparano da sole. Il pareggio con il Venezia è stato un risultato pesante nella corsa al vertice. Avere squadre top da affrontare permette di stare svegli. Quando giocavo nell’Atalanta, che era una provinciale, si preparavano da sole le sfide alle big. L’avversario ti offre gli stimoli giusti".