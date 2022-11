Stephane Dalmat, nel suo consueto video sul proprio profilo Instagram, esprime la sua soddisfazione per la vittoria dell'Inter contro l'Atalanta: "E' stata una buona domenica, l'Inter ha vinto su un campo molto difficile. C'è stata un po' di paura ma la cosa più importante è la vittoria contro una squadra delle prime 5-6 del campionato: ha dimostrato di potercela fare. Peccato solo per la vittoria del Milan all'ultimo secondo, ero felice sull'1-1 perché pensavo che sarebbe stato il giorno dell'Inter. Ma il calcio è così, dobbiamo essere fieri della reazione della squadra dopo le cose che si sono dette dopo la sconfitta con la Juve. Abbiamo avuto un inizio di stagione un po' brutto e una Champions molto buona, agli ottavi ci sarà un Porto che può essere superato pur essendo un buon avversario. Dopo il Mondiale comincerà un altro campionato: il Napoli gioca il miglior calcio quasi d'Europa, però dopo il Mondiale non si sa come ritorneranno i giocatori. Si ripartirà da zero e l'Inter dovrà vincere tutte le partite importanti. Spero nel ritorno di Romelu Lukaku che per me sarà il giocatore che porterà di più alla squadra. Servirà poi più regolarità di risultati".