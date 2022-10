Dal proprio profilo Instagram, Stephane Dalmat commenta così il successo dell'Inter contro il Sassuolo: "Ieri abbiamo vinto una partita normale, contro una squadra non molto forte; ma dopo una partita di Champions è sempre difficile fare risultato in campionato. L'Inter l'ha fatto, quindi la squadra ha molto carattere e ha ritrovato la fiducia. Sono contento per Edin Dzeko che ha fatto una doppietta e per André Onana che ha giocato. Non è stata una partita bellissima ma l'Inter ha fatto il suo lavoro, dimostrando che la vittoria col Barça ha dato fiducia. Speriamo per il ritorno, che sarà un'altra cosa perché al Camp Nou è sempre difficile: vent'anni fa perdemmo 3-0. Vediamo, sarà una partita decisiva per il resto della Champions ma oggi abbiamo più sicurezza. Non siamo perfetti ma siamo sulla buona strada, speriamo che Romelu Lukaku torni il più presto possibile, così come Marcelo Brozovic. Nel calcio bisogna essere sempre concentrati, se non fai il lavoro giusto puoi perdere con chiunque. Oggi siamo tranquilli, recuperiamo bene e pensiamo al Barcellona".