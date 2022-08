In casa Paris Saint-Germain continua a tener banco la questione degli esuberi, con Mauro Icardi in pole position tra i calciatori di cui il club parigino vorrebbe privarsi. Come riportato da Estadio Deportivo, sulle tracce dell'ex capitano dell'Inter ci sarebbe anche il Siviglia. Il centravanti argentino, accostato anche a Monza e Manchester United, potrebbe essere lanciato andare dal PSG per una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro.