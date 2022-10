Due assenze pesanti e qualche giocatore da valutare. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Barcellona, Simone Inzaghi fa il punto degli infortunati partendo dall'attacco: "Valuteremo Lautaro, Correa sta bene - dice il tecnico -. Avremo undici partite, una ogni tre giorni. Spero di poter avere la rosa al completo. Abbiamo avuto qualche problemino, Brozovic e Lukaku non ci saranno per qualche tempo ma abbiamo altri giocatori su cui poggiare".