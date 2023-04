LuLa and Inter are back! Al Castellani la squadra di Simone Inzaghi torna finalmente alla vittoria in campionato e ritrova anche i suoi attaccanti, tornati al gol su azione e il clean sheet. Segnale importante? "Serviva un segnale e l’abbiamo dato. Abbiamo dato tre punti all’Inter. Doppietta di Romelu, gol di Lauti e prestazione ottima. Siamo risaliti in campionato, erano diverse partite che non riuscivamo a fare punti quindi siamo tutti molto contenti" dice Danilo D'Ambrosio a Inter TV.

Senso del gruppo mai venuto meno. Aspetto decisivo in questo finale di stagione?

"Noi ci diciamo sempre di giocare da squadra, di pensare al noi e mai all’io. E quando ci riusciamo otteniamo risultati importanti".

Anche oggi porta inviolata...

"È un aspetto molto importante, a fine partita sono andata da Samir e dai difensori per complimentarmi perché per noi è importante non prendere gol. Vincere è importante ma se si vince 3-0 anziché 3-1 siamo tutti ancora più contenti".

Atteggiamento giusto dall'inizio con un pizzico di umiltà in più. È questo che ha fatto la differenza?

"Anche se ti chiami Inter, se non hai lo spirito da medio-piccola in alcuni campi, fai fatica. Siamo contenti di aver fatto una partita del genere, sapevamo che era fondamentale. Nel primo tempo abbiamo sofferto un pochino, poi abbiamo alzato il ritmo, dominato e meritato la vittoria".

Stagione che sembra negativa ma che può diventare leggendaria…

"La mia impressione è che non è una stagione negativa. Abbiamo vinto già un Trofeo. Siamo in semifinale di Coppa Italia, poi abbiamo un’altra importantissima semifinale, è un momento importantissimo della stagione e dobbiamo risparmiare qualsiasi tipo di energie perché sono energie che dovremo tramutare in energie positive, dobbiamo compattarci ancora di più. In campionato potevamo fare qualcosa in più ma non sono mai mancate le azioni da gol, quindi è vero che se non la butti dentro non vinci, ma io tendo a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Gli attaccanti sono sempre stati fondamentali anche quando non sono riusciti a fare gol".