Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport , Hernan Crespo presenta il Mondiale ringraziando l'Italia per il supporto da sempre dato ai calciatori argentini: "Ho letto che la maggioranza degli italiani tiferà per l’Argentina. Non posso che essere felice di questo binomio e lo dico da italiano acquisito. Il minimo che possa fare è dirvi grazie. Capisco che gli italiani non scelgano una nazionale europea, non la Francia o la Germania, non la Spagna o l’Inghilterra: è normale. Mi domando, però, perché tra Argentina e Brasile decidano di stare dalla nostra/mia parte".

Per l'ex attaccante dell'Inter è anche "una scelta culturale: non c’è famiglia in Argentina che non abbia un antenato proveniente dall’Italia. Siamo fratelli, questo è sicuro. Il fatto è che per un bambino argentino che ama il calcio esiste, da sempre, un solo traguardo: arrivare in Italia, sfondare in Italia, diventare un idolo dei tifosi italiani. Non importa se la Liga o la Premier possono essere considerati più glamour: noi vogliamo conquistare San Siro, l’Olimpico, la gente di Torino, di Firenze, di Genova o di Napoli. L’Italia, per noi, è il porto d’arrivo, proprio com’è stata Buenos Aires per gli immigrati del vostro/nostro Paese. Ovviamente, adesso che il Mondiale sta per iniziare, non so se la Selección vincerà il torneo, ma se ci riuscirà credo che una parte del merito vada all’Italia che ha dato l’opportunità a molti giocatori argentini di diventare autentici campioni".