Baschirotto e Strefezza: due acuti decisivi che portano in casa Lecce altri due piccoli mattoncini per la salvezza. Allo Zini la Cremonese incappa in un'altra sconfitta che fa davvero tanto male, un vero e proprio spareggio finito nel peggiore dei modi. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma, arriva una brutta batosta, che complica tantissimo i piani salvezza.