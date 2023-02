Primo acuto in campionato per la Cremonese, che allo Zini batte la Roma 2-1, trovando una vittoria in Serie A a distanza di quasi 27 anni dall'ultima volta Dopo il vantaggio firmato da Tsadjout, il pari è arrivato grazie a Spinazzola, sfruttando il lancio di Mancini e il controllo a seguire indirizzato per il deposito nel sacco. Al minuto 81 un tiro di Ciofani diventa un assist per Okereke, steso da Rui Patricio. Dal dischetto lo stesso Ciofani la mette dentro. Mourinho espulso e a muso duro con il direttore di gara.