L'Inter nel segno del Toro vince a Cremona in rimonta e respira dopo la deludente sconfitta cotnro l'Empoli. I nerazzurri mostrano il carattere necessario per portare a casa i 3 punti. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Per votare basta cliccare QUI.