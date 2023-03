Pantaleo Corvino prova ad evidenziare i problemi sistemici del calcio italiano. L'esperto dirigente, oggi responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha mosso alcune critiche ai taccuini de La Stampa: "In Italia mancano le strutture. Prima si sopperiva con la strada, il calcio era lo sport di tutti. La verità è che molti presidenti, in Italia, vedono il settore giovanile come un costo, non come un investimento".