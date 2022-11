"Vogliamo fare una grande partita, dimostrando che siamo l'Inter e che vogliamo vincere. La rosa è lunga, non possiamo giocare tutti, quindi oggi è importante dimostrare che stiamo tutti bene e che possiamo dare una mano". Queste le considerazioni di Joaquin Correa ai microfoni di SkySport a pochi minuti dall'inizio di Bayern-Inter. "Personalmente sono in fiducia, fin dall'inizio della stagione sono concentrato per dare il massimo e avverto la voglia di giocare. A volte capita di fare bene, altre meno, ma la stagione è lunga e bisogna sempre stare sul pezzo per dare il proprio contributo".