Dopo il 3-3 con il Benfica che qualifica l'Inter alle semifinali di Champions League, Joaquin Correa parla così a Prime Video. "Importantissimo arrivare in semifinale, era un sogno e lo abbiamo meritato. Poi sul gol chiaramente è molto importante per me visto il momento che stavo passando - dice il Tucu -. Esultanza polemica? No no assolutamente. Poi ho visto la mia famiglia che mi accompagna sempre, il gol era per loro. Nello spogliatoio eravamo un po' delusi per i due gol presi nel finale, ma ora testa al campionato".