Nel raccontare i piani a medio e lungo termine della sua squadra, che si sta avvicinando ad un ritorno in Serie A atteso da ben 34 anni, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, intervistato da Calcio e Finanza, ha espresso la sua contrarietà ad una contrazione del massimo campionato a 18 squadre: "Sarei contrario. Vorrebbe dire dare ancora meno spazio alle provinciali e al tessuto delle squadre che vogliono crescere. Poi è evidente che molti presidenti di B sarebbero per le 22 squadre e molti della A ne vorrebbero 16. Fa parte del gioco".

Corrado ha poi raccontato un aneddoto legato alle strategie di marketing al calcio: "Una delle iniziative che prendemmo fu questa: conoscevo il presidente dell’Inter di allora Ernesto Pellegrini perché gestiva la mensa alle Tre Marie. Lui mi invitava a vedere le partite e notai che la sala hospitality di San Siro era piccolina e gli dissi: “Ma se io qui, tutto a mie spese, scaldo delle pizzette, i croissant, i bomboloni alla crema, per i tuoi ospiti?”. Ovviamente con le insegne Tre Marie ottenevo un ritorno pubblicità per il mio brand. Sotto Natale l’Inter poi iniziò a entrare in campo offrendo un panettone ai giocatori dell’altra squadra. Vedendo che facevamo queste cose per l’Inter, mi telefonarono da Milan per fare lo stesso: loro facevano bella figura e pagavo io, però nel frattempo mi facevo pubblicità. Poi da San Siro la cosa si allargò a Torino, Napoli, e poi Roma e Lazio. Sono idee di marketing che abbiamo sviluppato, ma nel calcio non è che sia diverso. Se noi aspettiamo che arrivino i diritti – e i diritti potrebbero anche non risalire –, noi dobbiamo inventarci qualcosa di diverso".