"Sì, può essere. Anche perché le squadre in Italia, lo sappiamo, sono molto tattiche. Tutti gli allenatori hanno una cultura della tattica ad alti livelli, studiano tutti i movimenti e ogni particolare, fanno il possibile per non fare sviluppare il tuo gioco quindi in Italia diventa difficile, mentre in in Champions trovi gli spazi ma devi stare attento. Lo abbiamo visto ieri con il Barcellona, che fai tre gol ma riesci anche a prenderne tre".

Ti rivedi in qualche giocatore dell’Inter di oggi?

"No. A me non piace fare i paragoni, ma una squadra come quella che ha ora l’Inter e con le prestazioni che ha fatto vedere nelle ultime partite può ambire a cose importanti perché in quell’atteggiamento, per come hai saputo soffrire e fare male a squadre come il Barcellona, è ciò che conta. È quest’atteggiamento che fa crescere i giocatori che ancora non hanno la giusta consapevolezza. Una partita come quella di ieri dà grande autostima, ci vuole e ci è voluto tempo, ma ce l’abbiamo fatta. L’Inter deve farsi forza confidando nei suoi giocatori e in quanto fatto anche l’anno scorso".