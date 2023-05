Luigi De Siervo, amministratore della Lega Serie A, è rimasto soddisfatto dalla risposta di pubblico che ha avuto la Coppa Italia, conclusasi mercoledì scorso con la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina: "La finale e l’intera competizione in generale hanno ripreso linfa con la nuova formula che è stata adottata nel corso degli ultimi anni, i ricavi commerciali sono più che raddoppiati e la finale è diventata l’evento dell’anno, dal punto di vista sportivo e calcistico, organizzato in Italia - ha detto a 'La Politica nel Pallone' su Rai Gr Parlameno -. Lo stadio era stracolmo, è stata una grande festa, con due tifoserie che hanno cantato ininterrottamente per 95 minuti. Questo è davvero un bellissimo spot per il calcio italiano".

Se il format della Coppa Italia sta dando i suoi frutti, non è che detto che in futuro non possa cambiare, magari guardando a quello della FA Cup: "Abbiamo elaborato un progetto sulla falsariga della Coppa inglese, verrà sottoposto a breve alle squadre per la valutazione finale - ha spiegato De Siervo -. Ci sono alcuni problemi logistici, ad esempio giocare sul terreno della squadra più debole potrebbe non garantire l’utilizzo essenziale della Goal Line Technology o del VAR. Si tratta comunque di due modelli molto diversi, ma estremamente affascinanti".