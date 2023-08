Una gara infinita che si chiude solo ai calci di rigore, il match di Coppa Italia tra Sampdoria e Sudtirol che ha visto la squadra di Andrea Pirlo qualificarsi al secondo turno grazie all’errore fatidico dagli undici metri di Masiello che condanna il Sudtirol. Niente esordio per Filip Stankovic, il portiere nerazzurro appena sbarcato in prestito a Genova è rimasto in panchina.

Si è andati per le lunghe anche a Cremona, dove i grigiorossi hanno battuto per 3-1 il Crotone, ma solo al termine dei supplementari. Tummiello porta avanti i calabresi a inizio gara, ma Afena-Gyan segna il gol del pari che fa scattare i minuti addizionali. Al 105esimo è Vazquez a sbloccare la situazione, Pickel cala il tris ed è 3-1 Cremonese.