Nessun gol nella sfida tra Perù e Cile, match valido per la prima giornata del Gruppo A della Copa America. La Roja non sfonda e non riesce ad andare oltre lo 0-0 all'AT&T Stadium di Arlington, conquistando il primo punto del girone: per l'Argentina è mini-fuga in vetta alla classifica (3 punti), mentre il Canada resta in fondo a quota zero.

Tutta la partita in campo per Alexis Sanchez, ammonito al 79' per condotta antisportiva.