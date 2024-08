La redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto Paolo Condò, oggi collaboratore de La Repubblica e prima firma dello studio della Uefa Champions League di Sky Sport. Tra i temi trattati nell'intervista anche il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter e sul fatto che sia ancora possibile diventare una bandiera oggi:

"Sì, è possibile. Ma quando non devi rinunciare a troppo, a livello di successi di squadra e di soldi. L'Inter, infatti, paga bene Lautaro e ha disputato una finale di Champions appena un anno fa. Berardi, se non va via neanche quest'anno, allora può essere un'eccezione vera alle nuove regole sulle bandiere. Oggi casi come quelli di Antognoni e Totti non sarebbero mai possibili. Voglio dire che è più facile diventare delle bandiere dell'Inter, del Milan e della Juventus, piuttosto che farlo in squadre come Fiorentina e Roma".