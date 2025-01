Paolo Condò fa un primo bilancio della stagione relativo alle squadre italiane che hanno l'impegno nelle coppe europee oltre a quello di campionato, aggiungendo il Napoli.

L'Inter prende un 7,5. "Virtualmente prima in campionato, vicina agli ottavi diretti in Champions, nei quarti in Coppa Italia. Il buco nero di Riad è vertiginoso, ma è l’unico minus di una stagione molto ambiziosa. Inzaghi ha qualche problema da risolvere: la difesa partecipa bene al gioco ma arriva esausta ai finali, Lautaro resta ondivago e dietro a lui c’è poco, Calhanoglu è insostituibile, Frattesi s’è stancato delle troppe panchine. Grandi cose, viceversa, da Dumfries, Bastoni, Dimarco e Thuram".