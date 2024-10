Paolo Condò offre una prima analisi della nuova formula in Champions League nel suo articolo odierno per La Repubblica. "In attesa di capire quanto e come l’inchiesta sulle curve impatterà sulla stagione delle milanesi — e qui non si intendono tanto gli eventuali provvedimenti, tutti da capire, quanto il clima plumbeo che è calato sulla città calcistica una volta apprese le dimensioni dell’infiltrazione criminale — la Champions è ancora affare di tutte le cinque italiane: Juve, Inter e Atalanta navigano sicure verso le fasce alte dell’eliminazione diretta, ma il calendario assicura altre chance a Bologna e Milan malgrado il magro bottino raccolto fin qui".

Finora si sono alternati risultati larghi a grandissime sorprese. "Sì, ci sono molti risultati larghi in questa nuova Champions, una gara su tre è finita con almeno 3 reti di scarto. E quindi le sorprese sono il contrappeso ideale per non derubricare a scontata la prima fase. Che comunque pesa. Chi ha giocato gare di campionato importanti nel weekend — dal derby di Madrid a Bayern-Bayer — ha poi faticato in Champions. Niente di certo ancora, ma questa è una tendenza", scrive ancora Condò.