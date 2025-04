Secondo il report dei compensi pubblicato dalla Federcalcio per l'anno 2024, dal 1° gennaio al 31 dicembre dello scorso anno solare le società di Serie A hanno speso 226 milioni di euro con una media di circa 11,3 milioni di euro per ogni club. Dati in crescita del 2,7% rispetto al 2023.

In cima alla classifica c'è la Juventus con 33.989.949,4 milioni di euro, davanti all'Inter con 24.737.661,00 e al Napoli con 18.184.273,62. Mentre si registra un forte aumento per Juventus (+47,45%) e Napoli (+32,41%), i nerazzurri hanno invece registrato un forte calo: -28,94% rispetto al 2023.