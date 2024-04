La Football Association, la Federcalcio inglese, ha pubblicato i dati relativi alle società del massimo campionato di calcio inglese tra il 1° febbraio 2023 e il 1° febbraio 2024. Particolarmente elevate le somme destinate alle commissioni per gli agenti: i club di Premier hanno messo sul piatto oltre 409 milioni di sterline (478 milioni di euro al cambio attuale). Una cifra altissima, commisurata chiaramente al giro d’affari del mercato dei trasferimenti nel Paese. Il club che ha speso più di tutti è il Chelsea, oltre 75 milioni di sterline pari a quasi 88 milioni di euro, riporta Calcio e Finanza. Subito alle spalle dei Blues si trova il Manchester City con 71 milioni di euro, mentre il podio è completato a distanza dai quasi 40 milioni di euro del Manchester United.

Al quarto posto c'è il Liverpool, con 36,85 milioni di euro. Nel fare un parallelo con la Serie A, sono queste quattro squadre a superare l'Inter, prima nel nostro campionato per somme riconosciute ai procuratori con 34,8 milioni di euro. Guardando alla spesa media per ogni club, in Serie A il dato è pari a 11 milioni di euro, meno della metà della spesa in Premier League dove la cifra è pari a quasi 24 milioni di euro.