Messa in bacheca la Supercoppa italiana lo scorso 12 gennaio, Simone Inzaghi ora deve chiudere la stagione vincendo qualcosa di ancor più importante per sublimare il percorso fatto da quando è approdato all'Inter. A pensarlo è Francesco Colonnese: "La lode passa dallo scudetto, se vuoi essere ricordato negli anni a venire devi portare a casa una vittoria pesante - le parole dell'ex difensore nerazzurro a Sky Sport -. Il suo lavoro è stato già importante e non dimentichiamoci che è arrivato a Milano in un momento particolare. I suoi primi sei mesi sono stati eccezionali, poi ha vissuto due mesi difficili dovuti a situazioni normali, ma il suo lavoro è evidente; in Italia ci dimentichiamo delle cose troppo in fretta. Inzaghi è giovane, è stato scelto perché doveva proseguire il lavoro di Conte e la sua Inter ha giocato anche meglio di quella della scorsa stagione. E' uno dei tecnici migliori in circolazione".