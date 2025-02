A parlare della ripresa di Fiorentina-Inter in programma domani, intervistato da Radio Firenze Viola, è anche Fulvio Collovati, che ritorna con la mente ai fatti dello scorso 1° dicembre: "Ero lì e ho vissuto in diretta quell'esperienza traumatizzante ma anche emozionante: quando tornai a casa avevo un malessere, un magone a cui continuo a pensare. Per fortuna si è risolto tutto per il meglio per Edoardo Bove. Sarà sicuramente una partita strana, anche per il fatto di iniziare dal 16', perché in campo sembrerà di essere dal primo minuto ai giocatori".

Collovati esprime il suo punto di vista sul match di domani: "Visto il momento delle due squadre, bisogna dire che forse l'Inter sta un po' meno bene rispetto alla Fiorentina e l'ha dimostrato nel derby. Io prevedo un pareggio".