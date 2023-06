Facundo Colidio lascerà il Tigre al termine della stagione (e del prestito) e farà ritorno all'Inter. La notizia arriva per bocca del diretto interessato, intercettato da media argentini dopo la vittoria per 2-1 contro il Velez: "Oggi è stata la mia ultima partita - l'ammissione dell'attaccante -. Arrivare in questo club è stata la decisione migliore della mia vita".

#Tigre🚨 "HOY FUE MI ÚLTIMO PARTIDO EN VICTORIA. VENIR A ESTE CLUB FUE LA MEJOR DECISIÓN DE MI VIDA"



Facundo Colidio confirma que volverá al Inter el 30 de junio. pic.twitter.com/j7rKD4NmbB — Luciano García (@garcialuciano27) June 22, 2023