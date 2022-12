“Marotta? È stato ottimo alla Juve”. Esordisce così ai microfoni di Radio Bianconera Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, analizzando l’inchiesta che vede per protagonista la Vecchia Signora. Paratici? Pessimo invece. Insieme andavano bene perché c'era Marotta che gli evitava di fare cose spropositate, come poi ha fatto.