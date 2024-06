Nella giornata di oggi è andata in scena un'assemblea di Lega Serie A in videoconferenza, iniziata alle 19 e durata circa un'ora. Di seguito la nota emessa dopo la riunione e diramata per rendere noti gli argomenti all'ordine del giorno.

"Le Società della Lega Serie A hanno trattato oggi in Assemblea il tema dei diritti audiovisivi internazionali, aggiornandosi in particolare sulla situazione nel mercato statunitense. Nei prossimi giorni proseguiranno le analisi delle strategie da adottare per la miglior valorizzazione del prodotto Serie A in questo territorio e le trattative con i diversi soggetti interessati, tra i quali figurano operatori tradizionali, piattaforme OTT, fast channels, distributori in modalità avod (advertising video on demand), oltre a un modello di partnership con un soggetto di matrice business e finanziaria".