Non ci voleva davvero questa bruttissima notizia. Il Borussia Dortmund ha comunicato che, il nuovo acquisto Sebastien Haller, ha lasciato il ritiro in Svizzera. Nel corso degli esami sostenuti dopo un dolore in allenamento, gli è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. L'ivoriano classe '94 ha fatto ritorno in Germania per sottoporsi a ulteriori esami.