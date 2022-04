Daniele Chiffi, arbitro della sezione di Padova chiamato a dirigere la sfida di domenica tra Udinese e Inter alla Dacia Arena, incrocerà i nerazzurri per la quarta volta in questa stagione. Sin qui, l'Inter ha ottenuto una vittoria ad Empoli e pareggiato i confronti con Genoa e Fiorentina. Otto i precedenti complessivi per l'arbitro veneto con l'Inter: quattro vittorie e quattro pareggi il bilancio complessivo.