Martedì prossimo sarà una giornata importante per le Coppe europee: non solo, infatti, ripartirà la Champions League, ma i broadcaster interessati ai diritti tv per il triennio 2024-2027 saranno infatti chiamati a mettere sul tavolo le loro offerte per il primo ciclo del nuovo format a girone unico. Gli occhi sono puntati soprattutto sulle mosse di Sky, Amazon, DAZN e Mediaset, ma secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore c’è da registrare anche l’interesse della Rai, a completare una cinquina di pretendenti per i diritti. L’ultima volta della tv pubblica con la massima competizione europea per club risale alla stagione 2018/19.