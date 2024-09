L'Inter si tuffa sulla Champions League con l'obiettivo di dare seguito al pareggio nella casa del Manchester City nella gara d'esordio. Il secondo appuntamento della fase a girone unico vedrà i nerazzurri sfidare la Stella Rossa martedì 1 ottobre alle 21 a San Siro: il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.