Di nuovo tra le migliori otto d'Europa, Inter e Milan 'dovranno alzare il loro livello' a partire dai quarti di finale di Champions League, 'se vorranno passare il turno'. A pensarlo è Alessandro Del Piero, dopo aver visto il modo in cui le due milanesi hanno strappato il pass qualificazione. Diverso il discorso per l'altra italiana che è entrata per la prima volta nell'élite continentale: "Il Napoli mi sembra più avanti, se la gioca contro chiunque per la qualità e la sfrontatezza che ha. Le altre due un po' meno", ha aggiunto la leggenda juventina.