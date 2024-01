Nuova partnership per FcInterNews.it: da oggi il nostro sito è partner di Ticketoo, la nuova piattaforma di compravendita biglietti fan to fan. In pratica una piattaforma di secondary ticketing che permette ai tifosi di rivendere i propri biglietti in maniera etica e sicura: significa che il prezzo di vendita non potrà mai superare quello originale, combattendo quindi il bagarinaggio illegale, ma anzi potrà eventualmente essere più basso. Un'opportunità sia per chi ha acquistato il biglietto di un evento e non può più partecipare, sia per chi acquista che potrebbe risparmiare rispetto al primo acquisto e magari trovare biglietti di eventi sold out.

Ticketoo si pone in mezzo tra domanda e offerta garantendo che la transazione sia corretta e completa, occupandosi anche della verifica delle informazioni e del cambio nominativo. Non solo partite: su Ticketoo si trovano anche biglietti di concerti, mostre, ecc.

Comincia subito a vendere o cercare i tuoi biglietti, CLICCA QUI per accedere a Ticketoo direttamente da FcInterNews.

Per cominciare a cercare biglietti dell'Inter (per la prossima partita casalinga contro la Juve sono già disponibili alcuni biglietti) invece CLICCA QUI.