Assan Ceesay, ex attaccante del Lecce oggi in forza al Damac in Arabia Saudita, ha parlato a PianetaLecce del suo addio al club giallorosso e dei suoi ricordi della stagione vissuta in Salento: "Non dimenticherò mai l’esperienza a Lecce. Il gol contro la Salernitana è stato il più bello. Morten Hjulmand mi ha dato una palla lunga, ho dribblato prima il difensore e poi il portiere.

Quello contro l’Atalanta a Bergamo fu molto bello, tecnico. Il gol con l’Inter non lo dimenticherò mai veramente. La salvezza a Monza fu davvero emozionante, sono accadute tante cose dentro 90 minuti: era il nostro giorno, Falcone fece una parata incredibile. A Lecce ho dato il massimo, ho rispettato la maglia e devo ringraziare tutti per avermi permesso di giocare in Serie A", le parole del gambiano.