Intervenuto nel corso della trasmissione '1 Football Club', programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, l'ex calciatore (anche dell'Inter) Benoit Cauet si è soffermato anche sul derby in arrivo che potrebbe consegnare ai nerazzurri lo Scudetto: "Per l’Inter è una stagione molto bella, i nerazzurri hanno giocato benissimo per gran parte dell’anno. La vittoria della seconda stella nel derby potrebbe essere la ciliegina. Sarebbe il coronamento di una stagione in cui il titolo non è mai stato messo in discussione. Un'eventuale sconfitta nel derby non cambierà nulla sulla sorte di questo campionato. L’Inter ha un largo vantaggio e non credo sia possibile alcun recupero. Sono anni che i nerazzurri fanno bene nel derby, li gestiscono nel modo giusto. È vero che il Milan ha subìto una pesante sconfitta a Roma e, dunque, un avversario ferito è sempre difficile da affrontare. I rossoneri saranno obbligati ad una reazione. Vedere trionfare gli avversari cittadini nel derby sarebbe una sconfitta durissima. L’esperienza e l’abitudine a un gioco di qualità, però, pongono l’Inter in vantaggio”.