Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex medico della Nazionale Enrico Castellacci ha parlato così dell'incredibile epidemia di infortuni nel corso di questa stagione, che ha visto anche un aumento esponenziale del numero di partite disputate dai calciatori: "Negli ultimi 10 anni la velocità del gioco è aumentata del 40%, dando già un'idea di come sia tutto diverso rispetto ad un tempo e a che ritmo si giochi adesso. Poi se ci mettiamo anche al dover gicoare una gara ogni 2-3 giorni per le competizioni europee, non ci si riesce più ad allenare e a recuperare bene.

Ecco che gli infortuni sono all'ordine del giorno. Fa strano anzi che ci si meravigli, è assurdo che Fifa, Uefa non si rendano conto dei danni che stanno procurando a questi ragazzi. Le partite aumentano e diventano 75-80 all'anno: è una cosa improponibile non solo per i danni da quantificare negli infortuni, ma anche pensando all'atleta quando smetterà di giocare", ha concluso.