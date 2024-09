Torna a punzecchiare l'Inter, l'ex calciatore e tifoso nerazzurro Antonio Cassano, noto per le sue posizioni spesso controcorrente. L'ex attaccante, che tante volte ha espresso un personali giudizi sull'Inter che poco si conciliano con prestazioni e risultati dei Campioni d'Italia, ha rincarato la dose nei giorni scorsi definendo il gioco di Simone Inzaghi simile a quello di Antonio Conte, dunque privo di evoluzioni sul piano del gioco rispetto a quanto fatto dal tecnico salentino, predecessore di Inzaghi. Una considerazione, espressa in concomitanza con quella secondo la quale il gol di Nicolò Barella segnato contro l'Atalanta non rappresenta nessuna grande prodezza tecnica, che non è piaciuta ai tifosi del Biscione che hanno bombardato di critiche l'ex bomber. I richiami a Fantantonio però non si sono limitati alla sfera dei social network e anche la Curva Nord ha storto il naso, mandando un messaggio al barese: "Cassano hai rotto il c***o" si legge in uno striscione comparso qualche ora fa davanti al Baretto di San Siro, firmato proprio dalla tifoseria nerazzurra.